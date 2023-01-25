В Экибастузе дома и ж/д вокзал отключают от отопления

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Ряд жилых домов и железнодорожный вокзал в Экибастузе временно отключат от отопления. Теплоснабжение приостановят на время ремонта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 25 января с 9:00 до 19:00 будет произведено плановое отключение внутриквартальной тепловой сети от ТК 23 Э/Л в сторону улицы Королёва, 56 для переврезки тепловой сети на вновь смонтированную сеть.

"В связи с этим с 13:00 до 17:00 теплоснабжение будет отсутствовать в 19 частных жилых домах и девяти организациях по улице Астана. В их числе городской железнодорожный вокзал", — сообщили в компании.

Там также уточнили, что время подключения указано ориентировочное.

В этот же день с 14:00 до 17:00 тепловики будут менять кусок теплосети по улице Бухар жырау, 166. По этой причине отопление выключат в частных жилых домах по улице Бухар жырау, 166/12, 168/15; 16 Южный переулок, 9, 14, 16, 17, 21, 23; 17 Южный переулок, 7, 12, 14/20.



Также 25 января с 10:00 до 17:00 тепла не будет в многоэтажных домах по улицам Кунаева, 136 и Бухар жырау 291а. Коммунальщики переподключат вновь смонтированную теплосеть.



Ранее с 9:00 для замены дефектного отрезка отключены теплосети по улицам Целинная 75 и Кеншілер - Молодёжная. В связи с этим теплоснабжения временно нет: в первом случае до 13:00 в 123 частных жилых домах, а во втором - до 19:00 в 20 частных жилых домах.