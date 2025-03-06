В Экибастузе автобус с рабочими вспыхнул и сгорел дотла
Никто не пострадал.
Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
213Фото: ДЧС Павлодарской области
Сегодня утром, шестого марта, в 07:23 спасателям поступило сообщение о горении автобуса в Экибастузе на территории вагоностроительной компании, передает BaigeNews.kz.
Выехавшие на вызов огнеборцы потушили пожар на общей площади 20 квадратных метров и ликвидировали его в 07:58.
Как выяснилось, автобус предназначен для перевозки работников. Пассажиры вышли из транспортного средства самостоятельно.
Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.
ДЧС Павлодарской области напоминает о строгом соблюдении мер пожарной безопасности на автотранспорте.