Сегодня утром, шестого марта, в 07:23 спасателям поступило сообщение о горении автобуса в Экибастузе на территории вагоностроительной компании, передает BaigeNews.kz.

Выехавшие на вызов огнеборцы потушили пожар на общей площади 20 квадратных метров и ликвидировали его в 07:58.

Как выяснилось, автобус предназначен для перевозки работников. Пассажиры вышли из транспортного средства самостоятельно.

Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.

ДЧС Павлодарской области напоминает о строгом соблюдении мер пожарной безопасности на автотранспорте.