В eGov Mobile появился новый сервис — eDensaulyq

Фото: gov.kz

В приложении eGov Mobile появился новый сервис - eDensaulyq, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В программе для смартфона каждый гражданин может увидеть информацию по электронным рецептам, медотводам, вакцинации, статусу донорства, госпитализации, результатам лабораторных исследований и больничным листам, а также учёту беременных и диспансеризации.

Ранее вся информация о медицинских данных казахстанцев была разбросана по разным разделам портала "электронного правительства", что было не совсем удобно для пользователей.

Как отметили в ведомстве, родители имеют доступ к просмотру информации о здоровье своих детей.