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Лента новостей

gov.kz Сегодня, 08:28
215
Сегодня, 08:28
215
Фото: gov.kz

В eGov Mobile появился новый сервис — eDensaulyq

В приложении eGov Mobile появился новый сервис - eDensaulyq, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В программе для смартфона каждый гражданин может увидеть информацию по электронным рецептам, медотводам, вакцинации, статусу донорства, госпитализации, результатам лабораторных исследований и больничным листам, а также учёту беременных и диспансеризации.

Ранее вся информация о медицинских данных казахстанцев была разбросана по разным разделам портала "электронного правительства", что было не совсем удобно для пользователей. 

Как отметили в ведомстве, родители имеют доступ к просмотру информации о здоровье своих детей.

"В данный момент продолжаются работы по наполнению раздела необходимыми медицинскими данными граждан РК. В случае, если вы обнаружили ошибочную информацию в приложении, то необходимо обратиться по номеру 1406, или через Telegram-бот Фонда социального медицинского страхования", - говорится в сообщении министерства.

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#мобильное приложение #медицина #электронное правительство
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:28
215
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