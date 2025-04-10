В eGov Mobile появилась услуга по признанию зарубежных дипломов
Признание зарубежных дипломов стало доступно через eGov Mobile.
Сегодня, 12:28
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Сегодня, 12:28Сегодня, 12:28
118Фото: baigenews.kz
В мобильном приложении eGov Mobile теперь доступна услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.
Эта услуга предоставляет выпускникам иностранных вузов возможность официально подтвердить свой диплом в Казахстане, что открывает пути для трудоустройства или продолжения учебы в стране.
Теперь процесс признания дипломов стал еще более доступным и удобным для казахстанцев, благодаря цифровым технологиям и онлайн-сервисам, предлагаемым через государственную платформу.
Ранее сообщалось, что казахстанцы могут проверить объекты долевого строительства в приложении egov.
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