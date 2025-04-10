В мобильном приложении eGov Mobile теперь доступна услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.

Эта услуга предоставляет выпускникам иностранных вузов возможность официально подтвердить свой диплом в Казахстане, что открывает пути для трудоустройства или продолжения учебы в стране.

Теперь процесс признания дипломов стал еще более доступным и удобным для казахстанцев, благодаря цифровым технологиям и онлайн-сервисам, предлагаемым через государственную платформу.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут проверить объекты долевого строительства в приложении egov.