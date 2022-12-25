В Египте во время баскетбольного матча на болельщиков обрушилась трибуна

Фото: twitter.com

В Египте при обрушении трибуны во время баскетбольного матча на стадионе стадиона имени Хасана Мустафы пострадали 27 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El Balad.

ЧП произошло на последних минутах третьей четверти матча баскетбольных команд "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад Александрия".

По предварительным данным, большинство травм не урожают жизни пострадавших. 18 человек отправили в Центральную больницу Шестого октября, а 9 раненых доставили в специализированную больницу шейха Заида.

Согласно первоначальным заключениям, падение железного разделителя на одной из трибун стало результатом давки болельщиков.

Баскетбольный матч за Суперкубок Египта был остановлен, на тот момент "Аль-Иттихад Александрия" вела со счётом 67:45. Игроки обеих команд пытались спасти болельщиков.