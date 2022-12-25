open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Египте во время баскетбольного матча на болельщиков обрушилась трибуна
twitter.com Сегодня, 10:22
142
Сегодня, 10:22
142
Фото: twitter.com

В Египте во время баскетбольного матча на болельщиков обрушилась трибуна

В Египте при обрушении трибуны во время баскетбольного матча на стадионе стадиона имени Хасана Мустафы  пострадали 27 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El Balad.

ЧП произошло на последних минутах третьей четверти матча баскетбольных команд "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад Александрия".

По предварительным данным, большинство травм не урожают жизни пострадавших. 18 человек отправили в Центральную больницу Шестого октября, а 9 раненых доставили в специализированную больницу шейха Заида.

 

Согласно первоначальным заключениям, падение железного разделителя на одной из трибун стало результатом давки болельщиков.

Баскетбольный матч за Суперкубок Египта был остановлен, на тот момент "Аль-Иттихад Александрия" вела со счётом 67:45. Игроки обеих команд пытались спасти болельщиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:22
142
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх