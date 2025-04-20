Египетская археологическая экспедиция совместно с Фондом доктора Захи Хаваса сделала важное открытие в районе некрополя Саккара. В ходе раскопок была обнаружена гробница принца Усер-эф-Ра — сына Усеркафа, первого фараона пятой династии, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и древностей страны.

Как сообщил министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи, открытие стало результатом работы египетской команды археологов. Он отметил, что находка поможет пролить свет на малоизученные страницы истории древнеегипетской цивилизации.

По словам генерального секретаря Высшего совета по древностям Мухаммеда Исмаила Халида, уникальность открытия заключается в обнаружении редкого ложного дверного проёма, выполненного из розового гранита. Его высота составляет 4,5 метра, а ширина — 1,15 метра. На поверхности сохранились иероглифические надписи с титулами принца, среди которых: "наследный принц", "губернатор Бут и Нехена", "царский писец", "визирь" и "жрец-певец".

Глава экспедиции и бывший министр древностей Захи Хавас добавил, что внутри гробницы впервые были обнаружены статуи фараона Джосера, его жены и десяти дочерей. По предварительным данным, эти статуи находились в комнате рядом с пирамидой Джосера и были перенесены в гробницу Усер-эф-Ра в более позднюю эпоху. Учёные планируют выяснить причины переноса этих артефактов.

Среди других находок — гранитный алтарь для подношений диаметром 92,5 см, а также чёрная гранитная статуя высотой 1,17 метра с иероглифами на груди. Предположительно, она датируется XXVI династией, что указывает на возможное повторное использование гробницы в более позднее время.

На восточном фасаде гробницы археологи обнаружили второй вход, также оформленный розовым гранитом. На его поверхности выгравированы титулы владельца гробницы и картуш фараона Нефериркара. Неподалёку также нашли уникальный ансамбль из 13 сидящих статуй из розового гранита, включая изображения жён принца. Некоторые из них утратили головы, а рядом находилась перевёрнутая чёрная гранитная статуя высотой около 1,35 метра.

Раскопки продолжаются, и учёные надеются, что гробница, уже признанная одной из самых необычных в Саккаре, раскроет ещё немало тайн.