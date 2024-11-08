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В ЕАЭС безработица в сентябре сократилась на 14,9% (год к году)

Сегодня, 17:45
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: pixabay.com

Безработица в ЕАЭС сократилась на 14,9% в сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Евразийской экономической комиссии.

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в странах ЕАЭС на конец сентября 2024 года составила 737,7 тысячи человек, или 0,8% численности рабочей силы.

Ранее сообщалось, как Минтруда борется с оттоком молодежи.

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