В ЕАЭС безработица в сентябре сократилась на 14,9% (год к году)
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
139Фото: pixabay.com
Безработица в ЕАЭС сократилась на 14,9% в сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Евразийской экономической комиссии.
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в странах ЕАЭС на конец сентября 2024 года составила 737,7 тысячи человек, или 0,8% численности рабочей силы.
Ранее сообщалось, как Минтруда борется с оттоком молодежи.