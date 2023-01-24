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Лента новостей

zko.sud.kz Сегодня, 14:18
198
Сегодня, 14:18
198
Фото: zko.sud.kz

В двух районах ЗКО планируют закрыть районные суды

В двух сёлах Западно-Казахстанской области, где проживают около 27 тысяч человек, планируют упразднить районные суды, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил представитель филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжан, уточнив, что к нему обратились жители Акжайыкского и Казталовского районов, которые не согласны с решением об упразднении районных судов. 

Выяснилось, что жителям сообщили о закрытии Суда №2 в посёлке Тайпак и Суда №2 в посёлке Жалпактал. Они с недоумением встретили новость, так как посёлки являются бывшими райцентрами и занимают обширную территорию с населением в 27 тысяч человек.

"Сейчас там проживают 13 тысяч (19 аулов в семи округах) и 14 тысяч (25 аулов в восьми округах) жителей. Дальность этих посёлков от райцентров усложнит процедуру судебной защиты и отправления правосудия. Тайпак находится от посёлка Чапаев на расстоянии 149 километров, а между посёлком Жалпактал и посёлком Казталов — 60 километров. На территории, относящейся к ведению Суда №2 Акжаикского района есть аулы, расположенные на другом берегу реки Жайық (Карауылтобе, Есенсай, Жубан, Конеккеткен, Базаршолан, Базартобе, Жанама), где переправа весной и осенью крайне затруднительна. Добираться им до Тайпака и оттуда до Чапаева будет нелегко и обойдётся дорого", — написал Бауыржан Ахметжан. 

Он отметил, что проведение заседаний в онлайн режиме не сможет решить проблему из-за низкого уровня качества сотовой связи и плохого интернет-соединения. 20 января на Общественном совете аким ЗКО Нариман Турегалиев поднял эту тему, и лично передал просьбу граждан председателю Верховного суда.

 
 
 
 
 
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Публикация от Бауыржан Закиұлы Ахметжан (@zaki_consulting)

 
 Не сокращайте райсуды, в аулах их до сих пор называют народный суд.
2️⃣7️⃣ тыс. человек просят Вас оставить судебную власть.


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#суд #ЗКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:18
198
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