Лента новостей
- Лже-сотрудница акимата обманула жамбылцев на восемь миллионов тенге 15:19 0
- Пострадавшие от пожара таразские предприниматели получат отсрочку по оплате кредитов 14:54 101
- Токаев принял главу Якутии в Акорде 14:37 156
- В двух районах ЗКО планируют закрыть районные суды 14:18 198
- Мы не можем объявить ЧС - аким Туркестанской области о замёрзшем урожае 14:02 239
- Законность вырубки конопли в Чуйской долине проверит Минэкологии РК 13:51 262
- Ажар Гиният написала заявление на бывшего вице-министра здравоохранения 13:47 369
- Более 400 тысяч младенцев родились в Казахстане в 2022 году 13:44 223
- Скончался композитор Арман Дуйсенов 13:44 756
- Адвокатов призывают принять участие на выборах мажилиса парламента 13:17 369
- В Казахстане хотят поменять схему получения авто по льготному кредиту 13:10 431
- Дело Боранбаева: потерпевший пожаловался на угрозы от подсудимых 13:10 1275
- Лук в Казахстане может ещё подорожать - Жумангарин 13:03 334
- Верховный суд обязал олигарха Орифджана Шадиева вернуть Нацбанку 15 миллиардов тенге 12:53 686
- Охотившихся на сайгаков браконьеров задержали в Атырауской области 12:48 333
- Даниал Ахметов прокомментировал чрезвычайную ситуацию в Риддере 12:35 434
- Министр экологии высказалась о возможном массовом увольнении своих заместителей 12:28 781
- Пожарным и спасателям увеличат зарплату с марта 2023 года — Ильин 12:22 387
- Ребёнок напрокат: в Казахстане стали чаще возвращать детей в детдома 12:09 434
- Контрафактные автозапчасти на один миллиард тенге выявили в Алматы 11:50 574
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 11:49 729
- Пособия на 346,8 млрд тенге получили многодетные семьи в 2022 году 11:33 379
- Глава МЧС заявил о бездействии акимов перед сезоном паводков 11:31 378
- К сезону паводков в Казахстане подготовили 45 противоразмывных поездов — МИИР 11:24 571
- Нурсултана Назарбаева выписали из больницы 11:22 566
- Директор банка и кассир похитили 255 миллионов тенге в Степногорске 11:18 466
- Пятизвёздочный отель построят на берегу озера Алаколь 10:56 477
- На 20% подорожали овощи за год в Казахстане 10:42 542
- Новые подходы по борьбе с интернет-казино разработают в Казахстане 10:34 433
- В Кокшетау задержали вымогателей, заставлявших горожан брать на себя кредиты 10:22 466
- Алматинский спортколледж: школа-интернат возобновит свою работу 10:15 406
- Регулярные авиарейсы из Баку в Астану и Алматы возобновят с 10 марта 10:09 430
- Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open-2023 09:51 618
- Кражу 10 тонн дизельного масла предотвратили полицейские Улытауской области 09:43 405
- Хищения в Нацмузее: Антикор задержал заместителя Арыстанбека Мухамедиулы 09:20 713
- Казахстанец пытался убить российского полицейского в Байконуре 09:10 671
- Ещё один казахстанец скончался от коронавируса 08:30 466
- 8-килограммовую миому удалили у женщины в Атырау 07:58 853
- В Казахстане могут вырасти цены на овощи 07:24 527
- "Барыс" в овертайме уступил "Металлургу" 06:13 453
- Подавившегося яблоком 11-месячного ребенка спасли врачи в СКО 05:41 737
- В каких регионах Казахстана расселят кандасов и переселенцев 04:29 877
- Стоимость подсолнечного масла подскочила на 17% при росте его производства 03:15 545
- 40 тонн гнилых помидоров и прочего хлама из теплицы выгрузили в степи Актобе 02:52 548
- 250 медиков могут остаться на улице в Усть-Каменогорске 01:36 791
- Военнослужащий спас из огня двух малышей в Акмолинской области 00:43 722
- Пациенты Центра психического здоровья в Актау зашили рты в знак протеста нарушения их прав 23.01.2023 775
- Участников январских беспорядков отпустили из зала суда в Атырау 23.01.2023 619
- Учитель покончил с собой в ЗКО 23.01.2023 3065
- Жертвами новой финпирамиды стали казахстанцы 23.01.2023 739
- Смерть солдата: сделавшего скандальное заявление адвоката обвинили в нарушении норм этики 23.01.2023 1839
- Товары от "Луи Виттон" на 75 млн тенге и 5 квартир в "Хайвилл" - о покупках Боранбаева и Наханова рассказали в суде 23.01.2023 2593
- "В России нет таких степей". История одного релоканта 23.01.2023 987
- Трактор столкнулся с поездом в области Жетысу 23.01.2023 615
- Спектакль в Павлодаре прервали из-за смерти работника театра 23.01.2023 670
- Девять человек спасли на трассе в Казахстане 23.01.2023 515
- Банки в Казахстане готовы выплатить компенсации по депозитам более чем на 304 миллиарда тенге 23.01.2023 776
- Плов, пюре с котлетой и каша. Чем сегодня кормят казахстанских школьников? 23.01.2023 767
- Токаев высоко оценил успехи отечественных шахматистов на мировой арене 23.01.2023 709
- Kaspi Касса – бесплатный сервис для казахстанских предпринимателей 23.01.2023 636
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 685
- Проезд в автобусах для детей до 18 лет станет бесплатным в Караганде 23.01.2023 658
- Коррупционеров в сфере теплоснабжения выявили в Алматы и Балхаше 23.01.2023 6627
- В Казахстане ещё не выявили случаи заражения "кракеном" - Есмагамбетова 23.01.2023 638
- Минэкологии: В 13 регионах высокий риск затоплений из-за паводков 23.01.2023 580
- Выборы в Мажилис и маслихаты: Больше всего избирателей в Туркестанской области 23.01.2023 588
- О рисках возникновения паводков будут предупреждать в Казахстане 23.01.2023 685
- В Казахстане стали меньше строить общежития 23.01.2023 598
- О погоде до 25 января сообщили синоптики в Казахстане 23.01.2023 627
- Питер Фостер перенёс дату IPO Air Astana 23.01.2023 823
- Систематические нарушения ещё в 8 нефтегазовых контрактах выявило Минэнерго 23.01.2023 685
- В ВКО жители многоэтажки погасили долг соседа, которому заблокировали канализацию 23.01.2023 680
- Отечественные газеты реорганизованы в единый бренд "Қазақ газеттері" 23.01.2023 712
- Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана 23.01.2023 776
- Латинская Америка и арабские страны могут упростить визовый режим для казахстанцев 23.01.2023 670
- Десятки казахстанцев-нелегалов в США обращаются за помощью к дипломатам МИД РК 23.01.2023 1528
- Меморандум по обучению мирного использования атомной энергии подпишет Казахстан с Венгрией 23.01.2023 633
- Реабилитационный центр для взрослых и детей открыли в Семее 23.01.2023 3879
- На республиканских трассах ограничили движение из-за плохой видимости 23.01.2023 638
- Казахстанским товарам помогут найти зарубежных покупателей 23.01.2023 625
В двух районах ЗКО планируют закрыть районные суды
В двух сёлах Западно-Казахстанской области, где проживают около 27 тысяч человек, планируют упразднить районные суды, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил представитель филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжан, уточнив, что к нему обратились жители Акжайыкского и Казталовского районов, которые не согласны с решением об упразднении районных судов.
Выяснилось, что жителям сообщили о закрытии Суда №2 в посёлке Тайпак и Суда №2 в посёлке Жалпактал. Они с недоумением встретили новость, так как посёлки являются бывшими райцентрами и занимают обширную территорию с населением в 27 тысяч человек.
"Сейчас там проживают 13 тысяч (19 аулов в семи округах) и 14 тысяч (25 аулов в восьми округах) жителей. Дальность этих посёлков от райцентров усложнит процедуру судебной защиты и отправления правосудия. Тайпак находится от посёлка Чапаев на расстоянии 149 километров, а между посёлком Жалпактал и посёлком Казталов — 60 километров. На территории, относящейся к ведению Суда №2 Акжаикского района есть аулы, расположенные на другом берегу реки Жайық (Карауылтобе, Есенсай, Жубан, Конеккеткен, Базаршолан, Базартобе, Жанама), где переправа весной и осенью крайне затруднительна. Добираться им до Тайпака и оттуда до Чапаева будет нелегко и обойдётся дорого", — написал Бауыржан Ахметжан.
Он отметил, что проведение заседаний в онлайн режиме не сможет решить проблему из-за низкого уровня качества сотовой связи и плохого интернет-соединения. 20 января на Общественном совете аким ЗКО Нариман Турегалиев поднял эту тему, и лично передал просьбу граждан председателю Верховного суда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
2️⃣7️⃣ тыс. человек просят Вас оставить судебную власть.
-
Trend news
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 11:49 729
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 781
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 1554
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1133
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 1319
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 2953
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 1473
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 1464
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 12505
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 1295
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 1740
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5111
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 1721
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2046
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 2376
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 8675
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1949
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 15529
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2826
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2175
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 128892
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2034
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 38381
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 5528
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 4637
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 5293
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 13620
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5884
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 18661
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9091
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 2132
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2843
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 2286
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2689
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 25284
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7934
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2084
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 4705
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 2432
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2866
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9676
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9275
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7677
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 4380
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 4547
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4673
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6583
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2861
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 3238
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3995
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 54535
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4010
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 5526
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 3134
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 3812
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 4267
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 4503
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 8094
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 10267
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3855
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 3806
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 15089
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5908
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 4325
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 3825
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 6474
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 10180
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 41132
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 45088
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 4493
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 4429
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 4274
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 4253
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3883
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 5320
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 4643
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 118340
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 46846
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 66171
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 4456
-
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 685
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 678
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 1375
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1053
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 1301
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 1405
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 1330
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 1353
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 1327
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1208
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 1413
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 1462
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 1449
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 1434
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1681
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1517
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1877
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1897
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1810
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1790
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1928
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1918
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2129
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1992
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1937
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2025
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2132
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4493
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2670
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2967
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3910
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 3595
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 3591
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 3525
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 3312
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 4277
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 4553
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 6258
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 6320
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 6270
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 4677
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 4573
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 4820
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4952
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 4687
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4555
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 5699
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 5482
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5988
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5890
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 5758
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 6343
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 6712
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 7110
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 7565
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6984
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 7734
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 7571
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 7740
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7846
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7973
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 8682
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 8725
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 8390
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8956
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 8634
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 8671
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 8201
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8848
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 9207
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8828
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 9121
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8763
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 9249
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8903
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9918
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 10158
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 10022
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 10370
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 10090