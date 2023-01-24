В двух районах ЗКО планируют закрыть районные суды

Фото: zko.sud.kz

В двух сёлах Западно-Казахстанской области, где проживают около 27 тысяч человек, планируют упразднить районные суды, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил представитель филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжан, уточнив, что к нему обратились жители Акжайыкского и Казталовского районов, которые не согласны с решением об упразднении районных судов.

Выяснилось, что жителям сообщили о закрытии Суда №2 в посёлке Тайпак и Суда №2 в посёлке Жалпактал. Они с недоумением встретили новость, так как посёлки являются бывшими райцентрами и занимают обширную территорию с населением в 27 тысяч человек.

"Сейчас там проживают 13 тысяч (19 аулов в семи округах) и 14 тысяч (25 аулов в восьми округах) жителей. Дальность этих посёлков от райцентров усложнит процедуру судебной защиты и отправления правосудия. Тайпак находится от посёлка Чапаев на расстоянии 149 километров, а между посёлком Жалпактал и посёлком Казталов — 60 километров. На территории, относящейся к ведению Суда №2 Акжаикского района есть аулы, расположенные на другом берегу реки Жайық (Карауылтобе, Есенсай, Жубан, Конеккеткен, Базаршолан, Базартобе, Жанама), где переправа весной и осенью крайне затруднительна. Добираться им до Тайпака и оттуда до Чапаева будет нелегко и обойдётся дорого", — написал Бауыржан Ахметжан.

Он отметил, что проведение заседаний в онлайн режиме не сможет решить проблему из-за низкого уровня качества сотовой связи и плохого интернет-соединения. 20 января на Общественном совете аким ЗКО Нариман Турегалиев поднял эту тему, и лично передал просьбу граждан председателю Верховного суда.