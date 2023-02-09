В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в "КазАвтоЖоле".

В Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал-Достык км 84-180, это участок от станции Коктума до станции Достык.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

- Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай км 444-503, участок Рудный-поселок Лисаковск;

- Костанай-Аулиеколь-Сурган км 7-108, участок Тобыл-поселок Аулиеколь;

- Екатеринбург-Алматы км 468-539, участок

Костанай-поселок Федоровка;

- Костанай-Мамлютка км 333-406, участок поселок Боровское-Тобыл.