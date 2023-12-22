В двух мегаполисах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха
Сегодня, 08:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:23Сегодня, 08:23
97Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в двух городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 22 декабря 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и Шымкенте.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
Самое читаемое
- Назарбаев провёл частную встречу с Путиным
- Назван средний размер пенсии в Казахстане в 2024 году
- Смертельное ДТП с участием пяти машин произошло на трассе в Костанайской области
- Ещё 120 млн долларов, выведенные Кайратом Сатыбалды, возвращены в Казахстан
- Казахстанка оказалась в реанимации после приёма китайских препаратов