В двух городах Казахстана детям рекомендуют сократить время прогулок

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По прогнозам синоптиков, 20 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 20 марта на большей части Казахстана ожидаются, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге, в центре, и юго-востоке республики неустойчивый характер погоды, на востоке, в центре - снег, низовая метель, на юге, юго-востоке осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, усиление ветра, на западе страны – пыльная буря.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: