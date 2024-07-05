В два раза выросли продажи новых авто в Казахстане

В 2023 году организации розничной торговли продали новые легковушки на сумму в 1,9 трлн тг, что номинально на 105% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.



Между тем, по данным ПКБ, 60% объемов за год пришлись на Астану и Алматы.

"В 2023 г. у официальных дилеров купили 199 тыс. новых легковых и коммерческих машин, рост к 2022 году составил 60%", - говорится в сообщении.

Кроме того, объемы продаж поддержанных легковых авто у предприятий тоже выросли – на 51%, до 363 млрд тенге.