В два раза выросли продажи новых авто в Казахстане
Сегодня, 11:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:59Сегодня, 11:59
72Фото: baigenews.kz
В 2023 году организации розничной торговли продали новые легковушки на сумму в 1,9 трлн тг, что номинально на 105% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
Между тем, по данным ПКБ, 60% объемов за год пришлись на Астану и Алматы.
"В 2023 г. у официальных дилеров купили 199 тыс. новых легковых и коммерческих машин, рост к 2022 году составил 60%", - говорится в сообщении.
Кроме того, объемы продаж поддержанных легковых авто у предприятий тоже выросли – на 51%, до 363 млрд тенге.
Самое читаемое
- Машину подарили набравшему максимальный балл на ЕНТ выпускнику в Алматинской области
- Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы
- Саммит ШОС в Астане: Почему страны объединяются вокруг организации
- Саммит ШОС в Астане: прямой эфир
- Не только бокс и борьба: в каких еще видах спорта казахстанцы выиграют медали Олимпиады-2024