Объём поступления воды в Шардаринское водохранилище увеличился вдвое

В Казахстане в поливной сезон вдвое увеличен объём поступления воды в Шардаринское водохранилище за апрель-май, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"В соответствии с достигнутыми с узбекской стороной договоренностями наполненность Шардаринского водохранилища в этом году увеличена на 300 млн м3 и сохраняется на уровне 4,8 км3, средний приток воды за май составил 350 м3/с (90 м3/с в 2023 г.).



Всего за апрель-май в Шардаринское водохранилище поступило 1,4 км3 воды, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лимит подачи воды в казахстанскую часть канала "Достык" установлен в объеме 922 млн м3", - говорится в сообщении.

Дополнительно между Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном прорабатывается подписание графика режима работы водохранилища "Бахри Точик" на июль-август текущего года, что позволит обеспечить гарантированную водоподачу на данные два объекта.

"Общая площадь поливных земель в Казахстане в этом году составит 1,5 млн га. Основная ее часть приходится на южные регионы, где предстоящим летом прогнозируется жаркая и засушливая погода. Поливные работы уже начаты, прогнозируется что утвержденные объемы водоподачи обеспечат качественное прохождение вегетационного периода", - сообщили в правительстве.

Из-за паводковой ситуации в северных, центральных, западных и частично восточных частях страны водохранилища были заполнены в среднем от 70 до 90%.

Всего в Казахстане насчитывается 405 водохранилищ, их суммарная полная емкость составляет 14 997,9 млн м3. Имеющиеся объемы воды используются в сельском хозяйстве и промышленности.