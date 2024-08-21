В два раза дороже продавали билеты в кассе на вокзале Алматы-1
Сегодня, 16:38
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Сегодня, 16:38Сегодня, 16:38
151Фото: baigenews.kz
Компания "Қазақстан темір жолы" выявила в частной кассе факт продажи билетов по завышенной цене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.
Как сообщила пресс-служба КТЖ, на железнодорожном вокзале Алматы-1 проведено очередное расследование с привлечением общественности, которое выявило факт продажи билетов в два раза выше установленной стоимости.
На время проверки работу кассы приостановили. Материалы для расследования передали в уполномоченные органы.
Ранее мошенническую схему по перепродаже проездных документов выявили в частной кассе на вокзале Алматы-2.
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