В Духовном управлении мусульман Казахстана сделали заявление об увлечении квадроберством у детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

"Квадробер – это те, кто, надевая маски, хвосты и уши, изображающие внешний вид (образ) животного, подражают действиям и повадкам животных и ведут образ жизни как воображаемые животные. Всевышний Аллах дал человеку разум и сознание, возвысил его, выделив из других творений, и создал в самом прекрасном облике. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: "Мы почтили потомков Адама, позволили им передвигаться на суше и на море, наделили их благами и даровали им большое преимущество над многими, которых Мы сотворили", - отметили в ДУМК.

В следующем аяте сказано:

"Мы создали человека в наилучшем образе". "Следовательно, из этих аятов мы понимаем, что уподобление человека животному, опускание до его уровня, хождение на четвереньках считается не возвышением, а унижением себя. Даже простое подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено в нашем шариате. Поэтому намеренное подражание повадкам, свойственным животным (лай собак, рёв ослов и т.д.), хождение на четвереньках, поедание их пищи, совершение их действий является изменением творения Аллаха Всевышнего. Сравнение же героя со львом, хитреца с лисой, терпеливого с верблюдом, а также театральные постановки, игры для детей и т.п. не относятся к "квадроберству", то есть к уподоблению человека животному", - добавили в управлении.

В ДУМК вынесли решение:

- Квадроберство, то есть опускание до уровня животных, подражание их голосам и действиям строго запрещается шариатом.

Напомним, ранее родителям квадроберов пригрозили штрафами в Узбекистане.