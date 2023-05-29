В ДУИС по ЗКО опровергли побег заключённых

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Утром 29 мая из колонии в поселке Зачаганск в Западно-Казахстанской области сбежали трое осуждённых. Часовые применили оружие, в результате один из них был убит, передаёт BaigeNews.kz.

"На участке №5 между постами №7 и №8 трое осужденных, преодолев основное ограждение, совершили побег. Часовые применили оружие. Двое сбежали в сторону жилых домов Уральска. По данному факту приняты меры по розыску и задержанию", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, таким образом в Уральске проверяли готовность сил и средств силовых структур к подобным ситуациям.

"Департаментом уголовно-исполнительной системы ЗКО совместно с Департаментом полиции и войсковой частью 5517 Национальной гвардии РК по ЗКО проводятся тактические учения на территории города Уральска", - говорится в сообщении.

Жителей города просят сохранять спокойствие, не препятствовать и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.

"Уважаемые жители и гости города Уральск, уведомляем вас, что проводимые мероприятия являются учебными! Просим вас сохранять спокойствие, не препятствовать и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов. Департамент полиции напоминает, что согласно статье 443 КоАП РК неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в ДУИС ЗКО предупредили, что за распространение заведомо ложных сообщении предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК.