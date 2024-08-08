В духе стратегического партнерства и союзничества: Токаев о сотрудничестве с Узбекистаном

В Акорде в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан состоялись двусторонние переговоры в расширенном формате, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе мероприятия были обсуждены ключевые направления расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, транспортно-транзитной, водохозяйственной и энергетической, культурно-гуманитарной сферах.

"Казахско-узбекские отношения поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Казахстан уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с Узбекистаном. В прошлом году мы подписали исторический Договор о союзнических отношениях. Сегодня утверждаем Программу стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Уверен, что эти важные документы придадут новый импульс развитию связей между двумя странами", – сказал президент.

Отметил президент и рост товарооборота между двумя странами. При этом он указал на планы довести его объем до 5 млрд долларов и в ближайшее время удвоить этот показатель, доведя до 10 млрд долларов.

"Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, энергетика, коммуникации, цифровизация. В этом ключе необходимо как можно скорее запустить Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на казахско-узбекской границе. Значительных результатов ожидаем от деятельности Межправительственного совета и Форума межрегионального сотрудничества. Большие надежды связываем с промышленной кооперацией. На сегодня у нас имеется около 70 совместных проектов на сумму свыше 3 млрд долларов, предполагающих создание более 14 тысяч рабочих мест. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества в этом направлении и созданию комфортных условий для бизнеса", – подчеркнул глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев также указал на необходимость максимально эффективно использовать уникальные транзитно-транспортные преимущества. Немаловажной задачей он назвал совместную выработку мер по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур и сокращению сроков доставки грузов.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы комплексного и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек, укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее президенты провели переговоры в узком составе. В частности, ожидается утверждение десятилетней программы стратегического партнёрства и союзничества до 2034 года.

Как Касым-Жомарт Токаев встречал Шавката Мирзиёева в Акорде, можно прочитать здесь.