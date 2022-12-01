В ДП прокомментировали скопление полицейских авто в Экибастузе

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Скопление полицейских машин на дорогах Экибастуза запечатлели на видео очевидцы и распространили его в соцсетях с предположением о том, что в городе ожидаются митинги. Однако эту информацию в департаменте полиции опровергли, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицейские города Экибастуза, после проведения ежедневного развода и инструктажа, заступили на охрану общественного порядка на улицы города", - прокомментировали в ДП.