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  • В ДП прокомментировали скопление полицейских авто в Экибастузе
profile.ru Сегодня, 12:04
316
Сегодня, 12:04
316
Фото: profile.ru

В ДП прокомментировали скопление полицейских авто в Экибастузе

Скопление полицейских машин на дорогах Экибастуза запечатлели на видео очевидцы и распространили его в соцсетях с предположением о том, что в городе ожидаются митинги. Однако эту информацию в департаменте полиции опровергли, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицейские города Экибастуза, после проведения ежедневного развода и инструктажа, заступили на охрану общественного порядка на улицы города", - прокомментировали в ДП. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Правды надо держаться - истину надо искать ... (@choose_true_or_false)

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#полиция #Экибастуз #соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:04
316
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