В ДП области Абай назначили первого заместителя начальника
Начальник департамента полиции представил нового заместителя перед личным составом.
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Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность первого заместителя начальника департамента полиции области Абай назначен полковник полиции Дюсембай Ахметович Байбусунов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Дюсембай Ахметович родился в 1971-ом году в Карасуском районе Костанайской области. Имеет два высших образования. Свою службу в органах внутренних дел он начал в 1996-ом году, начав с уголовного розыска в Шахтинском ГОВД Карагандинской области. На протяжении своей профессиональной деятельности Дюсембай Ахметович занимал руководящие должности в различных подразделениях полиции, возглавляя отделы в Тельманском, Кировском, Шахтинском районах и городе Темиртау. С 2019-го года он успешно исполнял обязанности заместителя начальника департамента полиции Костанайской области.
"Дюсембай Байбусунов посвятил свою карьеру оперативной работе, что подчеркивает его высокий профессионализм и многолетний опыт. Назначение на новую должность является подтверждением его компетентности и доверия со стороны руководства. Начальник департамента полиции области Абай генерал-майор полиции Бекторе Султан представил нового заместителя перед личным составом и отметил важность предстоящей работы в усилении мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. Он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования оперативной деятельности, повышения уровня взаимодействия с населением и укрепления дисциплины среди сотрудников. В ходе выступления генерал-майор Бекторе Султан дал конкретные поручения, направленные на улучшение эффективности работы оперативных подразделений полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее был назначен новый вице-министр культуры и информации РК.
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