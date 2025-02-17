В Казахстане расширен перечень видов работ в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог, передаёт BaigeNews.kz.

АО "КаздорНИИ" совместно с Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта завершили работу по расширению перечня видов работ, предусмотренных классификацией для содержания, текущего, среднего и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.

"Обновлённая классификация учитывает современные требования по обеспечению безопасного бесперебойного движения. Она также адаптирована под новые технологии, материалы и дорожно-строительную технику, что обеспечивает более высокое качество обслуживания автодорог и повышает требования к дорожным организациям", - говорится в сообщении.

Для обеспечения своевременного и качественного содержания и ремонта автодорог, а также обеспечения безопасности дорожного движения Классификация дополнена следующими видами работ:

- управление дорожными активами – деятельность по диагностике и инструментальному обследованию дорожных активов, а также мониторингу безопасности дорожной инфраструктуры, направленная на эффективное планирование бюджетных расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог;

- службы механизации и транспорта (организация перевозок, техобслуживание, ремонт транспорта и т.д.);

- управление эксплуатацией мостовыми сооружениями и тоннелями (в т.г. введен в эксплуатацию первый тоннель на маршруте Западная Европа – Западный Китай);

- научно-техническое сопровождение автодорожных объектов – комплекс работ научно-методического, экспертно-контрольного, информационно-аналитического характера, выполняемых для обеспечения внедрения новых технологий и материалов при проектировании и строительстве, реконструкции, содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений;

- инженерно-технические процедуры безопасности дорожного движения – комплекс инжиниринговых мер, принимаемых в процессе управления дорожной безопасностью путем проведения экспертной оценки для раннего выявления и устранения дорожных рисков на всех стадиях жизненного цикла автодороги (планирования, проектирования, строительства, реконструкции, содержания и ремонта) до ввода и/или в процессе его эксплуатации, которые состоят из следующих процедур: аудит безопасности дорожного движения; программа оценки безопасности автодорог; инспекция безопасности дорожного движения; управление местами концентрации ДТП; детальный анализ ДТП и управление безопасностью дорожной сети.

Вместе с тем, в Классификацию включены и другие виды работ, такие как ручная и механизированная уборка автодорог, мостовых сооружений и тоннелей, объектов сервиса, откачка дождевых, талых и паводковых вод, обслуживание интеллектуальных транспортных систем, технических средств связи и других видов работ, выполняемых дорожными организациями, которые ранее не были предусмотрены.

Расширенная классификация позволит дорожным организациям: