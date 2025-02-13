Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК в Астане выявил признаки нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции со стороны ТОО "КаР-Тел" (торговая марка "Билайн"). Установлено, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке услуг домашнего интернета, что приводило к ущемлению прав потребителей, передаёт BaigeNews.kz.

Анализ показал, что "Билайн" ограничивал выбор скорости интернета для потребителей в своих действующих тарифах, предлагая лишь ограниченные опции. В то же время, компания рекламировала услуги с интернет-скоростью более 100 Мбит/с, что приводило к завышению цен и ущемлению прав потребителей.

На официальном сайте "Билайн" указано, что скорость до 300 Мбит/с доступна только в домах с технологией GPON, а для других домов максимальная скорость составляет 100 Мбит/с. Однако стоимость тарифов оставалась одинаковой для всех абонентов, что также нарушало их интересы.

19 ноября 2024 года департамент направил уведомление компании с требованием устранить нарушения и предоставить потребителям возможность выбора тарифных планов, которые:

Предлагают скорость интернета до 100 Мбит/с, если потребитель не хочет использовать более быстрый интернет.

Включают только услуги по доступу к интернету со скоростью до 100 Мбит/с, без дополнительных платных услуг.

На данный момент компания полностью выполнила требования. С 15 января 2025 года стали доступны новые тарифы со скоростью до 100 Мбит/с, которые дешевле на 500 тенге.