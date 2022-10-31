В девять раз снизился уровень бедности в Казахстане - Минтруда

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За 20 лет уровень бедности в Казахстане, снизился почти в девять раз. Количество казахстанцев с доходами ниже прожиточного минимума с 2001 по 2021 годы снизилось с 46,7 процента до 5,2 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"Особую роль в процессе динамичного снижения уровня бедности в стране сыграло принятие закона "О государственной адресной социальной помощи", вступившего в действие в 2002 году. Законом предусматривается оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, которые в силу тех или иных объективных причин испытывают трудности в обеспечении условий для жизнедеятельности. С 2020 года действующая система предоставления адресной социальной помощи была скорректирована. Главным ориентиром стала мотивация к труду, обеспечение прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки. Реализация введённых мер осуществляется в комплексе и включает в себя поддержку многодетных матерей, модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет", - сообщает пресс-служба ведомства.

На первое октября АСП назначена 129,9 тысячи семьям или 668,8 тысячи человек. Безусловную денежную помощь получили 22 процента из всех получателей АСП, обусловленную денежную помощь – 78 процентов.

Из числа трудоспособных получателей АСП, которым предоставляется обусловленная денежная помощь, количество занятых и вовлечённых в активные меры содействия занятости составляет 70 процентов.

Численность получателей ГСП на первое октября составила 343 тысячи детей, в том числе продуктовый пакет получили 178,4 тысячи детей в возрасте от одного до шести лет, помощь в рамках фонда "Всеобуч" получили 164,6 тысячи детей в возрасте от семи до 18 лет.

43 миллиарда выплачено по Республике на первое октября 2022 года.