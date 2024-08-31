В детство обратный билет. Спустя 30 лет в Семее возродили железную дорогу для маленьких горожан

В начале июня 2023 года аким Абайской области Нурлан Уранхаев впервые озвучил намерение возродить детскую железную дорогу (ДЖД) в Семее. Тогда эта новость как молния разлетелась по казахстанским СМИ, некоторые горожане отнеслись к его словам скептически. Прошло чуть больше года и блестящий локомотив с вагонами уже ждёт первых пассажиров на новой узкокалейке. Путь в детство возродили на руинах старой дороги. С какими трудностями столкнулись строители, и что получилось на выходе, в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Искать локацию для железнодорожного полотна не пришлось. Рельсы проложили на прежнем месте, там, где почти 30 лет назад, в 1995 году, прозвенел последний гудок состава. Они уютно расположились на острове Бейбітшілік, между правым и левым берегами Семея. Это зелёный рай с адаптированной к урбанизации дикой природой.

Архивное фото. Предоставлено краеведческим обществом

Правда, от прежнего комплекса почти ничего не осталось. Рельсы и шпалы растащили, вагоны и локомотив исчезли, а остановки превратились в руины. Упадок пережил лишь железнодорожный вокзал. Это здание, которое сохранилось почти без изменений, переоборудовали под ресторан. Только обшили вагонкой. Здесь была конечная остановка экскурсии по железной дороге. Рядом с ним много лет стоял один уцелевший вагон.

Куда именно уехал тот состав, никто точно сказать не может. Местные считают, что по цене чермета он пополнил казну соседней страны. В 1995 году Семипалатинской областью руководил Галымжан Жакиянов, городом - Галина Рыболовлева.

Фото Константина Герасенко. 2008 год

Работы по возрождению начались в прошлом году, этим летом за благоустройство взялись основательно. Строительством на спонсорские средства фонда "Ак Ертис" занялось предприятие "Семдортехника" с привлечением специалистов КТЖ.

Первым делом рабочие отыскали ту самую тропинку с насыпью, которая осталась от прежней дороги. За 30 лет направление заросло кустарниками и деревьями. Для расчистки потребовалось много времени и сил. Рабочие выкорчёвывали растительность в радиусе трёх метров от колеи, что поначалу встревожило горожан. Чащи вдоль дорожек расчистили и посеяли там газонную траву. В некоторых местах она уже зазеленела и вкупе с деревьями, площадками, фонарями. Сейчас выглядит по европейски стильно и гармонично.

Лужайка скоро зазеленеет и при спуске с моста на тропу здоровья, которая ведёт на первую станцию железной дороги. Получатся Елисейские поля в миниатюре.

Деревьям близ путей провели формовку на высоту трёх метров, побелили, почистили от веток и сухостоя большую территорию. По словам подрядчика, в качестве компенсации вырубленным деревьям посадят новые в расчёте один к десяти.

Вдоль тропы здоровья появились новые спортивные площадки с инвентарём уровня любителей и профессионалов. Под деревьями установили лавочки, рядом – разноцветные фонари с мягким светом. Забор при входе в аллею в анималистичном стиле отсылает воображение прохожих в Биологический центр, рядом с которым разместилась конечная остановка детской железной дороги.

Фото: Альбина Халел

Старые водопропускные каналы сохранились, но были завалены мусором. Поэтому почти каждую весну выходящий из берегов приток Иртыша – Семипалатинка – топил тропу здоровья и на некоторое время блокировал прогулки семейчан. Теперь эта проблема решена, каналы расчистили.

В ходе работ на острове также появились велопарковка, клумбы с многолетними растениями, детские площадки.

Фото: Альбина Халел

Чтобы успеть сдать объект в начале сентября, трудящиеся орудуют инструментами в две смены без выходных. На днях детский состав отправится в свою первую поездку с пассажирами.

"У нас есть отличная рекреационная зона, в то время как многие города ищут такое место или создают его сами. Я думаю, что размещение железной дороги в этом природном уголке – отличное решение. Чистый воздух, красивые виды. И нужно продолжать его обустраивать, ведь железная дорога не должна приводить в никуда", – рассказал директор подрядной организации "Семдортехника" Геннадий Пьянов.

Три 12-метровых вагона для детского состава по спецзаказу собрали на Камбарском машиностроительном заводе Удмуртской Республики. В каждом из них 32 места. Есть и вагон для людей с ограниченными возможностями. Детский поезд обещает быть тёплым, чтобы работать круглый год. Если эти планы реализуются, то пассажиров ждёт чудесное зрелище – зимой остров превращается в сказочную локацию.

Вход в вагон для людей с ограниченными возможностями. Автор фото: Альбина Халел

За один рейс на поезде смогут прокатиться около 100 человек. Три остановки, два километра дорог и всё это в настоящем оазисе среди пышной зелени. Около перронов сооружают детские площадки, чтобы скрасить ожидание нетерпеливых ребятишек. Ширина железнодорожной колеи – 75 сантиметров.

24 августа на острове испытали детскую железную дорогу, в качестве эксперимента запустили состав. Сейчас он стоит на конечной остановке. Несколько дней спустя объект осмотрели железнодорожники. Именно они будут осуществлять перевозки. Поскольку новый экспресс, это почти полноценный поезд, только узкоколейный и с низкой скоростью движения.

Представители КТЖ пообещали обеспечить безопасность движения и продумать, как привлекать детей к эксплуатации дороги. Ведь главная задача этих сооружений – популяризация труда железнодорожников среди молодого поколения.

Строительство перрона ДЖД. Автор фото: Альбина Халел

Прежняя детская железная дорога радовала местное население и гостей города с 4 августа 1979-го по 29 мая 1995 года. В народе её называли "Малый Турксиб".

Тем из детей, кто успел оставить воспоминания от катания на той дороге, больше 30 лет.

"Я помню, как мама водила меня и старшего брата на остров, и мы катались на детском поезде. У меня даже остались фотографии. Мне было примерно восемь лет. Я пошёл в первый класс. Будучи взрослым, я хотел, чтобы и мои дети прокатились на таком уютном транспорте. И вот желание исполнилось, правда, дети уже подростки. Но я всё равно очень рад, что у взрослого и младшего поколений нашего города появятся общие воспоминания", – поделился своими ожиданиями семейчанин Закир Валишев.

Детскую железную дорогу в 1979 году построили за два месяца. Это был подарок всем местным ребятишкам к Международному году ребёнка и 50-летию со дня открытия Турксибской железной дороги.

Состав курсировал с мая по октябрь. На остальные полгода его консервировали. Обслуживание велось под строжайшим надзором, а для охраны дороги построили сторожевой дом.

За три десятка лет на детской железной дороге случались форс-мажоры, которые обошлись без жертв. Так, в 1985 году дорогу дважды затопило и размыло на нескольких участках. В 1988 году с рельсов сошёл один вагон.

Кстати, в том же 1985 году на острове ввели в строй вторую очередь "Малого Турксиба", и двухкилометровый путь с двумя станциями увеличился до пяти километров.

В 1990 году вагоны железнодорожного состава обновили, однако год спустя с развалом Советского союза налаженная структура стала планомерно распадаться.

В конце мая 1995 года начальник Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги подписал приказ, который содержал следующие строки: "в связи с отсутствием средств на содержание железной дороги и отказом областной администрации в оказании финансовой помощи дорога закрывается".

"Мне было 14 лет, когда закрыли детскую дорогу. Я помню, как с одноклассниками ещё много раз приходили туда в ожидании, что она возобновит движение. Особенно в первые летние месяцы. Ведь там прошло наше детство. Мы на неё работали, продавали билеты. И я думала, что она не возродится. Но вот наши воспоминания словно оживают. Это очень светлая новость и хорошее начинание", – говорит семейчанка Альфия Жомарт.

Архивное фото. Предоставлено краеведческим обществом

Стоит отметить, что существовавшая пятикилометровая дорога – это лишь часть реализованного плана. Городская администрация планировала запустить третью очередь пути – от острова до правобережья. Станция намечалась около стелы в честь 250-летия города.

Путь через Иртыш должен был пролегать по мосту, основы для которого в начале 90-х установили на дне Иртыша. Там даже осталась насыпь. Основная роль сооружения – создание шлюза.

"Шлюз должен был перекрывать протоку Семипалатинку и поднимать её уровень для создания пляжа и гребного канала. Набережная создавалась как раз с учётом поднятия воды. И вот по этому шлюзу и должна была проходить детская железная дорога. Но идею не успели реализовать, в итоге металлические шлюзы и затворы куда-то исчезли", – вспоминает почётный строитель Казахстана Николай Исаев.

Фото: Альбина Халел

Первая в мире детская железная дорога была открыта в грузинском Тбилиси в 1935 году. А первая казахстанская появиласьв июне 1946 года в столице, тогда она именовалась Акмолой. Ширина колеи составляла всего 600 мм с учётом немецкого подвижного состава, который был распространён в этой местности. Деревянные вагоны были рассчитаны на 16 мест. Дорога закрылась в 2002 году.

Фото: Альбина Халел