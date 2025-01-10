В детских садах Павлодара имеются 1200 свободных мест. Уже середина учебного года, а набор в дошкольные организации продолжается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

Всего в городе 87 дошкольных организаций, в которые готовы принять 1200 малышей в соответствии с правилами.

"Родители, если им сейчас срочно нужно отдать ребёнка в детский сад, могут изменить своё заявление. Также они могут поменять дошкольную организацию и выбрать ту, в которой на сегодняшний день есть свободные места", – пояснила заведующая сектором дошкольного образования отдела образования Павлодара Гульбаршин Алтыбасарова.

Узнать, где есть свободные места и выбрать подходящий сад, можно на сайте INDIGO24.kz. Отметить можно четыре организации. Когда подходит очередь, родители получают СМС-уведомление.

"Родителям на ответ на данное СМС даются два рабочих дня. Если родитель никак не реагирует, данное заявление уходит во временный стоп-лист на 10 дней. Это место идёт следующему ребёнку, то есть второму. Если второй ребёнок также игнорирует, идёт третьему", – добавила Гульбаршин Алтыбасарова.

Чтобы не упустить место в детском саду, специалисты просят родителей малышей не забывать проверять сообщения от службы 1414. Согласие или отказ необходимо подтвердить.