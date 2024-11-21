В Департаменте по ЧС Алматы сделали обращение к горожанам

21 ноября т.г. в 11:00 Департамент по ЧС города Алматы проведет техническую проверку системы оповещения в мегаполисе. Ожидается кратковременное включение комплекса техсредств системы оповещения города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации", - сообщили в ДЧС.