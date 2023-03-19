В день выборов в Семее появилась новая семья

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Сегодня в Семее молодая пара начала новый и важный жизненный этап, передаёт BaigeNews.kz.

Молодожёны расписались во Дворце бракосочетания и выбрали день свадьбы, специально приурочив его с важной для всех казахстанцев датой.



"Мы рады, что создали семью в такой значимый день. Сегодня мы дважды сделали свой выбор и верим, что будущее и нашей семьи и нашей страны будет счастливым и благополучным. Спустя годы мы будем вспоминать, что поженились в день выборов и в преддверии праздника Наурыз", - поделились счастливые молодожёны.

Добавим, сегодня в Семее работают 149 избирательных участков, в том числе 19 – закрытые. Закрытые избирательные участки работают для граждан, которые по каким-либо причинам не могут явиться в общие избирательные участки и расположены в воинских частях, больницах, учреждениях правоохранительных органов и др.