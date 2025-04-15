Ежегодно 15 апреля в Казахстане отмечается День влюбленных. В отделы РАГС Госкорпорации "Правительство для граждан" поступило более полутысячи заявок на регистрацию брака в этот день, передаёт BaigeNews.kz.

Лидерами по числу регистраций стали Алматы, Астана и Туркестанская область.

К слову, в 1 квартале 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 23 835 браков. При этом наибольшее количество регистраций из общего числа также пришлось на г. Алматы, Астану и Туркестанскую область.

Напомним, подать заявление на регистрацию брака в Казахстане можно через отделы РАГС, портал электронного правительства и приложения банков второго уровня.

Госорганы рассмотрят заявку в течение 1 рабочего дня и через 15 дней в выбранном РАГСе будет назначена регистрация. Если дата регистрации приходится на нерабочий или праздничный день, то она будет автоматически перенесена на следующий за ним рабочий день.

День Козы Корпеш и Баян Сулу появился в стране в 2011 году как напоминание о настоящих чувствах: любви, преданности, чести и морали. Эта дата посвящена героям народного эпоса, чья трагическая история любви веками передавалась из уст в уста.

В рамках Дня влюбленных запланированы различные мероприятия.