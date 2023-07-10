В День столицы в Казахстане родилось 1000 малышей

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В День столицы в Казахстане родилось 1000 детей, из них 505 девочек и 495 мальчиков, из которых восемь пар двойняшек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передаёт BaigeNews.kz.

Рекордсменом по количеству новорождённых оказалась Туркестанская область, где за сутки появилось на свет 146 малышей. На втором месте по рождаемости – Алматы, здесь родились 91 маленьких граждан, затем с равными результатами идут Алматинская область и город Шымкент, в каждом из которых отметили праздник по случаю рождения 76 малышей.

Лидером среди двойняшек в этот день стала Актюбинская область, здесь появились на свет сразу две двойни.