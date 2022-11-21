В день президентских выборов в Казахстане родились 634 ребёнка

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В день президентских выборов в стране появились на свет 634 маленьких граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

Среди малышей шесть двойняшек, 328 мальчиков и 306 девочек.

Ранее сообщалось, что в роддомах Туркестанской области родились 90 младенцев.

В Атырауской области в день выборов родились шесть малышей, сообщила региональная служба коммуникаций Атырауской области.