В День единства народа Казахстана, 1 мая, партия "AMANAT" провела масштабную экологическую акцию "Бірлік ағашы", которая объединила десятки тысяч граждан по всей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" люди очищали улицы, высаживали деревья и приводили в порядок природные территории.

В Астане исполнительный секретарь партии "AMANAT" Дәулет Кәрібек вместе с партийцами и активистами "Жастар Рухы" высадил деревья на участке вдоль улицы Бейбарыс Султан. Он подчеркнул символичность того, что акция проходит именно в День единства народа Казахстана.

"Наша партия с первых дней активно вовлечена в реализацию общенационального проекта "Таза Қазақстан", инициированного Главой государства. Масштабная экологическая акция "Таза бейсенбі" проходит под эгидой партии "AMANAT" во всех регионах страны уже более полутора лет. Сегодня так совпало, что "Таза бейсенбі" проходит в День единства народа и в год 30-летия Ассамблеи. Через партийную акцию "Бірлік ағашы", через совместный и созидательный труд мы объединяем наших граждан. Именно об этом говорит Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях – "Таза Қазақстан" должен стать образом жизни, а чистота должна быть не только в поступках, но и в мыслях, сознании людей", – сказал он.

Акция охватила все регионы Казахстана, от Каспийского моря до горных ущелий Заилийского Алатау. Участники очищали территории, высаживали деревья и проводили уборку в памятных местах.

В Актау акция "Таза бейсенбі" собрала около 100 человек. Вдоль прибрежной зоны 14-го микрорайона участники убрали мусор, оставленный ветром и временем, и подготовили берег к летнему сезону.

В Алматы участники акции сосредоточили свои усилия на одном из самых живописных мест мегаполиса – Бутаковском ущелье. С самого утра более 50 активистов, включая представителей партии, "Жастар Рухы" и экологов, вооружившись перчатками и мешками, вышли на уборку природной зоны.

В Петропавловске был обновлен обелиск в честь солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал находится на территории старого городского кладбища. Участники акции навели порядок на прилегающей территории, убрали мусор, а также провели покрасочные работы, приведя в надлежащий вид памятное место. Обновление мемориала стало актом уважения к подвигу предков и проявлением единства и солидарности современного поколения.

В Шымкенте генеральную уборку провели в Мемориале Славы – парке Абая, где почтили память героев Великой Отечественной войны. Активисты "Жастар Рухы" подчёркивали важность сочетания экологического и патриотического воспитания. Это место станет одной из ключевых точек празднования 80-летия Победы.

Всего с начала реализации инициативы "Таза Қазақстан" участие в акциях приняли более 4 миллионов человек. Было собрано свыше 1,5 млн тонн мусора, высажено 3,3 миллиона деревьев. Только в рамках "Таза бейсенбі" очищено более 1000 загрязнённых участков и задействовано свыше 70 тысяч человек по всей стране, которые собрали порядка 120 тысяч тонн мусора.