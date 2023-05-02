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В деле "сепаратистов" нашли признаки пропаганды дезинтеграции и подрыва безопасности государства - Генпрокуратура
В генеральной прокуратуре сообщили промежуточные итоги расследования дела "сепаратистов" из Петропавловска. Подробности прокуроры предоставили в ответе на запрос депутатов мажилиса парламента от партий "Ак жол" и Amanat, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве уточнили, что 30 марта 2023 года департаментом Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 180 Уголовного кодекса РК - "Сепаратистская деятельность" по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск".
В этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов. По делу назначены процессуальные прокуроры.
В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия.
"По изъятым материалам проведена судебная психолого-филологическая экспертиза, по заключению которой в материалах имеются признаки пропаганды дезинтеграции Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, пропаганды нарушения целостности и единства её территории. На сегодня в отношении трёх фигурантов уголовного дела постановлением Специализированного следственного суда Северо -Казахстанской области от 20 апреля года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении
Ход расследования находится на контроле генеральной прокуратуры.
Напомним, департамент КНБ по СКО начал досудебное расследование по факту размещения в соцсетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск".
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