В деле Сатыбалды расследуют новые эпизоды

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По делу Кайрата Сатыбалды расследуют новые эпизоды. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов в кулуарах пленарного заседания в Сенате, передаёт BaigeNews.kz.

"Да, сейчас расследуются. Вчера мы официально дали (информацию - прим.ред.) через пресс-службу. Идёт в целом системная работа по возврату активов. Антикор проводит. Более 600 миллиардов тенге уже возвращены в бюджет государства, это и активы, и наличные", - сказал Улан Саркулов.

Опальный бизнесмен Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию №22. Приговор в отношении него вступил в законную силу 20 октября 2022 года. Сатыбалды отбывает наказание в учреждении ДУИС №22 в ВКО.

Напомним, Кайрата Сатыбалды задержали в марте 2022 года, когда он пытался покинуть Казахстан. Его обвинили в "причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотреблении доверием" и "присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному".

26 сентября суд № 2 района Байқоныр Астаны назначил ему шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на госслужбе и национальных компаниях сроком на 10 лет.