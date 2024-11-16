В деле активистки Перизат Кайрат появился ещё один эпизод

В АФМ сообщили новые подобности дела о распределении благотворительной помощи пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

"В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщается следующее. Выявлен еще один эпизод ее противоправной деятельности. Так, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе "Sensata Plaza" за 49 млн тенге и новый автомобиль "Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic" за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков "Rolex", "Prada" и "Fendi"", — сообщили в АФМ.

В ведомстве уточнили,что по этому эпизоду Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 200 млн тенге. Следствие продолжается.

"Если Вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим Вас обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: г.Астана, ул.Бейбiтшiлiк, 10 или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78", — обратились к казахстанцам в АФМ.

Напомним, в Казахстане не утихает скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге.

Ранее в АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

Инцидент прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева.

В Федерации пара настольного тенниса заявили, что Перизат Кайрат больше не является их президентом.