В декабре хотел познакомить семью с девушкой - брат погибшего Хайрата Хали о планах пожарного-героя

Крупные степные пожары в Карагандинской и Павлодарской областях совместными усилиями тушили сотни человек. Их действия по праву можно назвать подвигом, ведь огонь оставил после себя лишь черную до горизонта степь. Страшно подумать, чем еще могло обернуться это бедствие, доберись пламя до населенных пунктов. Съемочная группа BaigeNews.kz встретилась с семьей погибшего пожарного-героя Хайрата Хали и узнала о последнем дне его жизни. Кроме того, журналисты отправились в Каркаралинский район, где нашли других героев, боровшихся с возгоранием и взяли у них интервью. В нашем специальном репортаже вы увидите, кто из пожарных в числе первых выехал на вызов, как обычная медсестра стала героем для целого села и как себя чувствуют пострадавшие огнеборцы.