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В Дании решили судьбу главного тренера после поражения от сборной Казахстана
Футбольный директор Датского футбольного союза (DBU) Петер Мёллер сообщил, что Каспер Юльманн по-прежнему является подходящим тренером для национальной сборной, даже несмотря на то, что Дания проиграла Казахстану (2:3), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Я думаю, что он правильный, и, как мы уже говорили ранее, мы хотим продлить с ним сотрудничество. Поражение от Казахстана или три матча за девять дней на чемпионате мира этого не меняют. Совершенно нормально, если кто-то думает иначе, но мы выяснили, что Юльманн - правильный кандидат", - сказал Петер Мёллер.
У нас очень хорошая команда и очень хороший тренер, и поражение от Казахстана этого не меняет. Должен сказать, что это не последний футбольный матч, который мы проиграли. Это часть футбола и спорта.
Напомним, сборная Казахстана сенсационно обыграла команду Дании в квалификации Евро-2024. Матч в группе H состоялся на "Астана Арене" и завершился со счётом 3:2. По ходу игры гости вели с преимуществом в два мяча.
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