В Копенгагене автомобиль врезался в толпу людей. По данным полиции, пострадали как минимум одиннадцать человек, трое из них находятся в критическом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Следователи говорят о дорожно-транспортном происшествии. Уточняется, что пожилой мужчина потерял управление своим автомобилем. На месте происшествия работало большое количество спасателей.

"Машина врезалась в уличные столы и скамейки перед магазином. Все взлетело в воздух, люди кричали", — описала журналистка, случайно оказавшаяся рядом.

Авария произошла на мосту королевы Луизы в центре Копенгагена. Это популярное место для отдыха, здесь расположено несколько кафе.

"Я подумала, что это теракт. А что еще можно подумать, когда машина проносится с такой скоростью?" — рассказала другая свидетельница.

Как сообщается, водитель сначала врезался в строительный объект, а затем сбил велосипедиста и нескольких человек у булочной. Мужчина также получил травмы, и, по данным СМИ, полиция еще не допросила его о причинах случившегося.