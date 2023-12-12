В CTS прокомментировали задержку городских автобусов в Астане
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Жители столицы пожаловались на задержку рейсов городских автобусов по утрам. Судя по жалобам, некоторые маршруты горожанам приходится ожидать по 40 минут. В компании CTS прокомментировали проблему, передает BaigeNews.kz.
Отметим, что в Астане на протяжении нескольких дней стоят 30-ти градусные морозы. С понедельника к низкой температуре добавился ветер. Утрами и по вечерам температура воздуха ощущается как -43-44 градуса. При этом не везде в городе установлены и работают теплые остановки.
"Ждала 28-ой маршрут на остановке "Евразийский университет" с 8.20 до 09.00. Причем в 8.20 табло на остановке показывало, что автобус приедет через 18 минут. Почему власти города допускают чудовищные задержки автобусов и для чего табло на остановках, если они показывают некорректное время?", - задается вопросом одна из жительниц столицы.
На запрос редакции в CTS ответили, что в обычное время на маршруте №28 курсирует 19 единиц автобусов. Плановый интервал - 10-20 минут. Сегодня часть автобусов не выехала из-за морозов, так как в технике замерзло дизельное топливо. В пресс-службе компании добавили, что такое происходит с автобусами ежегодно в морозную погоду.
"Сегодня на данном маршруте фактически курсировало 15 единиц, 4 автобуса не выехали ввиду технической неисправности, что привело к увеличению интервала движения", - сообщили в CTS.
По поводу табло на остановке, в компании утверждают, что оно работает в штатном режиме. Четкого ответа, почему отображалась некорректная информация, в компании не дали.
"Автобусы отслеживаются в режиме реального времени на основании GPS-устройств. Прогноз прибытия автобусов на информационном табло дается с учетом многочисленных факторов, таких как запланированное расписание маршрута, исторические данные проезда участков автобусами, наличие интернет-связи, работоспособность оборудования и т.д. Работа табло зависит от работы сети интернет. То есть, если сбой в сети произошел, то в системе табло тоже идет сбой", - констатировали в CTS.