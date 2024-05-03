В чём выгода: Адвокат Бишимбаева отрицает умышленность убийства Нукеновой

В Астане проходят судебные прения сторон по делу Салтанат Нукеновой. Адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов в своём выступлении подчеркнул, что его подзащитный считает себя причастным к смерти своей супруги, но не считает это убийством, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вам предстоит разобраться и ответить: "Доказано ли что Бишимбаев заранее знал, желал, стремился причинить смерть Нукеновой?". Или же вы сделаете вывод, что Бишимбаев заранее не желал, не предполагал и не стремился к этому. Понятие умышленности определяется не количеством ударов и не последствием того, к чему они привели, как вам здесь хотят это внушить. Умышленность определяется только субъективным отношением подсудимого к тому, что он совершил к наступлению смерти. Насколько он хотел, чтобы она умерла", – сказал Газымжанов в прениях, обращаясь к присяжным заседателям.

Газымжанов отметил, что у Бишимбаева не было выгоды от наступления смерти своей супруги.

"В чём была выгода от наступления смерти Салтанат Нукеновой? В обвинительном акте ответ на этот вопросы вы не найдёте. Без этой главной составляющей становится бессмысленным обвинение в убийстве. Хотел убить. А для чего? Прокурор так нам всем и не ответил", - сказал адвокат.

Более того, по его словам, если бы подсудимый хотел убить Нукенову, он бы сделал это другими способами. Далее он начал рассказывать, как убить человека, чтобы избежать наказания.

"Представим себе, если Бишимбаев задумал совершить убийство, стал бы он это делать своими руками? Безопаснее, наверное, нанять профессионального человека, чтобы совершить убийство так, чтобы никто не понял бы и не догадался, что к этому как-то причастен Бишимбаев. Допустим, Бишимбаев захотел совершить убийство именно своими руками. В этом случае он бы, наверное, заранее приготовил оружие убийства и отвёз бы Нукенову в безопасное место, где спокойно расправился бы с ней. Зачем ему тянуть с убийством, до утра выяснять отношения, что-то ей доказывает, слушать её претензии. Просто можно отвезти её за город, убить и закопать в степи. Если бы Бишимбаев задумал убийство, стал бы он ждать полицию, скорую, или звать Насырбекову с подругой в BAU якобы для уничтожения улик?”, – сказал Газымжанов.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).