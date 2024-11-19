В чём суть пенсионной реформы и когда её планируют внедрять

В этом выпуске по полочкам разберём один "пенсионный скандальчик", который до сих пор мусолят не только соцсети, но и вполне себе официальные СМИ, пытаясь выжать из него хоть какие-то остатки хайпа.

Так что же по факту сказала министр труда, а что она на самом деле имела в виду - в очередном выпуске программы "Асык".