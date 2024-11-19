В чём суть пенсионной реформы и когда её планируют внедрять
Сегодня, 08:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:25Сегодня, 08:25
130Фото: shutterstock.com
В этом выпуске по полочкам разберём один "пенсионный скандальчик", который до сих пор мусолят не только соцсети, но и вполне себе официальные СМИ, пытаясь выжать из него хоть какие-то остатки хайпа.
Так что же по факту сказала министр труда, а что она на самом деле имела в виду - в очередном выпуске программы "Асык".
Самое читаемое
- Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан
- Просроченную продукцию продавали в магазинах Уральска
- Cartier, Louis Vuitton и выборы в Nur Otan: что известно о задержанной Перизат Кайрат
- Миллионы тенге за брак: Карагандинцы возмущены расходами на благоустройство города
- Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы