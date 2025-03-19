Популярные у казахстанцев тайские ананасы могут быть опасны для здоровья. Медики опасаются, что экзотический фрукт вполне может являться рассадником инфекций и вызывать серьёзную аллергию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Это лакомство в Казахстане сейчас новый хит. Овощные прилавки буквально завалены маленькими и уже очищенными плодами. Покупатели выстраиваются за ананасами в очереди. Не останавливают казахстанцев даже высокие цены.

От привычных ананасов тайские отличаются небольшим размером. Завозить их в Казахстан начали около месяца назад.

"В основном взрослые интересуются. Мы в день примерно 60 упаковок продаем. Четыре коробки. Каждый день у нас новые завозы, свежие. Они просто быстро портятся", - рассказал продавец Аслан Сарсенбеков.

Срок годности таких ананасов – не больше двух дней. Чтобы дольше сохранить свежесть фруктов, их держат в холоде – ящики заполняют льдом. Как уверяют торговцы, ещё ни один плод не пропал.

Очищенные ананасы гораздо выгоднее фрукта в кожуре. Упаковка из шести штук стоит 2500-3000 тенге. По вкусу уже очищенная версия слаще и сочнее.

Мини-ананасы относятся к сорту "Пуле". Выращивают их исключительно в Таиланде, в провинции Чианг Рай. Они даже считаются королями среди ананасов. Как заверяют изготовители, продукт на 100% натуральный. Не содержит добавок и консервантов. Однако до Казахстана он доходит не в лучшем виде, считает Гульнур Хасенова. Девушка недавно вернулась из тропиков. Рассказывает: сначала приятно удивилась, увидев в овощной лавке у дома полюбившееся лакомство. Однако, попробовав, разочаровалась. Говорит, на вкус фрукты в Казахстане отличаются от тех, что она ела за рубежом, да и по цене в разы дороже.

Специалисты предупреждают: разочаровать может не только вкус – популярные ананасы несут опасность. Из-за того что фрукт продается уже очищенным, в мякоть может легко попасть инфекция, которая способна стать причиной серьёзных болезней.

"У нашего населения может вызывать пищевую аллергию, отёк Квинке, крапивница может быть. В ананасе очень большое количество сахара. И пациентам с сахарным диабетом не рекомендуется употреблять в большом количестве. Людям, у которых есть проблемы (к примеру, гастрит, язва, эрозии, ГЭРБ), не рекомендуется употреблять в рационе ананас", - сказала врач-аллерголог Арай Батырбаева.

И даже тем, у кого нет проблем со здоровьем, специалисты рекомендуют экзотическим фруктом не увлекаться. Взрослым можно употреблять в день не больше 150 граммов ананаса, примерно столько и весит одна его мини-версия. А детям - в два раза меньше.