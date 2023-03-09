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pkzsk.info Сегодня, 14:06
265
Сегодня, 14:06
265
Фото: pkzsk.info

В чём подозревают генерал-майора Билялова, рассказал глава МВД

Дело бывшего исполняющего обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Северо-Казахстанской области Берика Билялова из МВД передано в Агентство по противодействию коррупции. Об этом в кулуарах сената сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz

Глава ведомства пояснил, в чём подозревают высокопоставленного полицейского. 

"Два года он у кого-то занимал (деньги - прим. Ред.). Сейчас департамент собственной безопасности МВД по обращению заявителя, который говорит, что средства он ещё не вернул для объективности передал дело в Антикоррупционную службу", - сообщил Марат Ахметжанов журналистам. 

Напомним, что по неподтверждённой информации, Билялова задержали в конце февраля по делу о взятке в размере 40 миллионов тенге. 

Генерал-майор полиции был и.о начальника ДУИС СКО с ноября 2022 года, с апреля по октябрь 2019 года возглавлял департамент полиции Акмолинской области, с сентября 2014 года по апрель 2019 года был начальником департамента полиции СКО.

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#уголовное дело #Антикоррупционная служба #МВД #Коррупция #долг
Артём Волков Журналист
Сегодня, 14:06
265
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