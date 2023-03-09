В чём подозревают генерал-майора Билялова, рассказал глава МВД

Фото: pkzsk.info

Дело бывшего исполняющего обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Северо-Казахстанской области Берика Билялова из МВД передано в Агентство по противодействию коррупции. Об этом в кулуарах сената сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства пояснил, в чём подозревают высокопоставленного полицейского.

"Два года он у кого-то занимал (деньги - прим. Ред.). Сейчас департамент собственной безопасности МВД по обращению заявителя, который говорит, что средства он ещё не вернул для объективности передал дело в Антикоррупционную службу", - сообщил Марат Ахметжанов журналистам.

Напомним, что по неподтверждённой информации, Билялова задержали в конце февраля по делу о взятке в размере 40 миллионов тенге.

Генерал-майор полиции был и.о начальника ДУИС СКО с ноября 2022 года, с апреля по октябрь 2019 года возглавлял департамент полиции Акмолинской области, с сентября 2014 года по апрель 2019 года был начальником департамента полиции СКО.