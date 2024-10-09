В чём подозревают акима Илийского района Багдата Карасаева
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В Антикоррупционной службе РК рассказали подробности о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, Карасаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями путём передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушение требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля.
Кроме того, его подозревают в превышении должностных полномочий путём незаконного продления срока доверительного управления полигоном.
Как выяснилось, в преступную схему он вовлёк руководителей районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства.
По данным Антикора, в результате противоправных действий экологии региона нанесён ущерб в размере 204 миллиона тенге.
"С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. Досудебное расследование продолжается", - сказал Бигайдаров.
Напомним, акима Илийского района в Алматинской области Багдата Карасаева задержали в начале сентября 2024 года.
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