В чём подозревают акима Илийского района Багдата Карасаева

В Антикоррупционной службе РК рассказали подробности о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, Карасаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями путём передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушение требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля.

Кроме того, его подозревают в превышении должностных полномочий путём незаконного продления срока доверительного управления полигоном.

Как выяснилось, в преступную схему он вовлёк руководителей районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Антикора, в результате противоправных действий экологии региона нанесён ущерб в размере 204 миллиона тенге.

"С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. Досудебное расследование продолжается", - сказал Бигайдаров.

Напомним, акима Илийского района в Алматинской области Багдата Карасаева задержали в начале сентября 2024 года.