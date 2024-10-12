В Чикаго банда грабителей обокрала поезд с ценными товарами

Толпа дерзких преступников разграбила товарный поезд в Южном Остине, буквально на ходу разрывая коробки с ценными товарами и техникой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ABC7 Chicago.

Ограбление попало на камеры и разлетелось по соцсетям.

Очевидцы рассказали, что не менее 12 человек грабили поезд почти час до прибытия полиции. При этом один из сотрудников правоохранительных органов выхватил оружие, пытаясь задержать автомобиль, в котором злоумышленники на большой скорости скрылись с места пришествия.

В железнодорожной компании Union Pacific объяснили, что состав остановился, ожидая возможности продолжить движение по путям компании-партнера. В это время грабители начали взламывать вагоны и вскрывать контейнеры.

В какой-то момент было замечено, как полицейские достали оружие и направили его по крайней мере на один автомобиль, который, по-видимому, на большой скорости удалялся с места происшествия.