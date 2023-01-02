В четырёх регионах Казахстана закрыта часть автодорог

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В связи с ухудшением погодных условий в четырёх регионах Казахстана закрыты автотрассы, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В связи с обильным снегопадом, метелью и ограниченной видимостью автодороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Кызылординской областях. Дорожные службы работают в усиленном режиме на всех участках. Так, в период с 31 декабря израсходовано порядка 2 000 кубических метров противогололёдных материалов.

Для всех видов автотранспорта закрыты следующие участки автодорог:

- в Акмолинской области движение ограничено на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган - от границы Костанайской области до посёлка Сурган;

- в Актюбинской области закрыт участок трассы Самара-Шымкент от посёлка Белогорка до границы Кызылординской области. Также закрыт участок трассы Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай от посёлка Карабутак до границы Костанайской области;

- в Костанайской области ограничение введено на автодорогах:

- Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костана" (участок граница Актюбинской области - Рудный);

- Денисовка-Житикара-Мюктыколь (участок п.Денисовка - граница РФ);

- Костанай-Аулиеколь-Сурган (участок г.Тобыл - граница Акмолинской области);

- в Кызылорлинской области ограничено движение на участке автодороги Самара-Шымкент от границы Актюбинской области до города Арал.

В случае возникновения внештатных ситуаций необходимо звонить по короткому номеру 1403, отметили в "КазАвтоЖоле".