В четырёх регионах Казахстана достигнут 100-процентный приём в первые классы

Более 270 тысяч заявок подали казахстанцы для зачисления в первый класс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

По данным ведомства, прием заявлений для зачисления в первый класс продлится до 31 августа 2024 года.

"На сегодня поступило 275 177 заявлений. В Акмолинской, Алматинской, Жетысу и Павлодарской областях достигнут 100% прием в первый класс. По предварительным данным, новый 2024-2025 учебный год в Казахстане начнут 370 тысяч первоклашек", - говорится в сообщении.

Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.