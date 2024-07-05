В четырёх регионах Казахстана достигнут 100-процентный приём в первые классы
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Более 270 тысяч заявок подали казахстанцы для зачисления в первый класс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.
По данным ведомства, прием заявлений для зачисления в первый класс продлится до 31 августа 2024 года.
"На сегодня поступило 275 177 заявлений. В Акмолинской, Алматинской, Жетысу и Павлодарской областях достигнут 100% прием в первый класс. По предварительным данным, новый 2024-2025 учебный год в Казахстане начнут 370 тысяч первоклашек", - говорится в сообщении.
Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
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