В четырех областях Казахстана действуют ограничения на дорогах
Сегодня, 09:13
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Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
86Фото: kapital.kz
По состоянию на 24 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на 4 автодорогах общей протяженностью 4300 метров в 2 областях (Костанай, СКО), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".
Ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 4 областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) общей протяженностью 463 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 417 единиц техники и 896 человек.
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