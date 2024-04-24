В четырех областях Казахстана действуют ограничения на дорогах

По состоянию на 24 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на 4 автодорогах общей протяженностью 4300 метров в 2 областях (Костанай, СКО), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".



Ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 4 областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) общей протяженностью 463 км.



На данный момент на республиканских дорогах задействовано 417 единиц техники и 896 человек.