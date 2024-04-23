  • 23 Апреля, 09:25
  • BAIGENEWS

В четырех областях Казахстана действуют ограничения на дорогах

Сегодня, 08:08
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autodna.ru Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08
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Фото: autodna.ru

По состоянию на 23 апреля 2024 года в 07:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на 4 автодорогах общей протяженностью 4300 метров в 2 областях (Костанай, СКО), передаёт BaigeNews.

Отметим, ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 4 областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) общей протяженностью 463 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 306 единиц техники и 411 человек.

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