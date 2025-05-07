В преддверии Дня защитника Отечества спасатели МЧС совершили восхождение на вершину горы "Три брата" в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Патриотическая акция прошла под руководством заместителя начальника ДЧС региона Исхара Савазова.

Гора высотой 2630 метров находится вблизи города Риддер, на Ивановском хребте. Восхождение стало частью альпинистской подготовки и проверкой выносливости для молодых спасателей.

"Восхождение — это не только испытание, но и важная часть подготовки. Здесь спасатели оттачивают навыки передвижения в сложных условиях и учатся транспортировать пострадавших с высоты, используя современное снаряжение", — отметил Исхар Савазов.

В рамках мероприятия спасатели проверили свои физические и морально-психологические силы. Особое внимание уделялось отработке действий в условиях высокогорья и низких температур. В полевом лагере участники прошли элементы выживания и взаимодействия в команде.

На вершине свыше двух с половиной тысяч метров над уровнем моря спасатели развернули флаг МЧС Казахстана, подтвердив готовность к действиям в экстремальных условиях.