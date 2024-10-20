В честь Дня спасателей алматинскую телебашню "Коктобе" украсили в цвета МЧС

В Алматы телебашню "Коктобе" осветили в цвета МЧС в честь Дня спасателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

На медиафасадах телебашни была отражена символика спасателей, а подсветка стала ярким украшением города в преддверии праздника.