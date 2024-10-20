В честь Дня спасателей алматинскую телебашню "Коктобе" украсили в цвета МЧС
Сегодня, 00:23
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Сегодня, 00:23Сегодня, 00:23
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В Алматы телебашню "Коктобе" осветили в цвета МЧС в честь Дня спасателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
На медиафасадах телебашни была отражена символика спасателей, а подсветка стала ярким украшением города в преддверии праздника.
"Только за девять месяцев текущего года спасатели гарнизона ДЧС Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС и Центра медицины катастроф МЧС РК осуществили более 3 тысяч экстренных выездов на места происшествий. Эвакуировано с мест ЧС более 300 человек, оказана помощь более 160 пострадавшим, спасено 711 жизней!", - сообщили сотрудники ДЧС.
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