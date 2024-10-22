В честь Дня Республики в Актау провели парад национальной одежды

Пятьсот жителей Мангистауской области 22 октября приняли участие в параде национальной одежды. Акция была устроена в Актау в честь Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

"В числе решивших показать красоту и индивидуальность национальной одежды ― дизайнеры, портные, дома мод, а также представители крупных учреждений и образовательных организаций города, жители областного центра. Основная цель парада – популяризация в обществе образцов казахской национальной одежды, модернизировав ее в соответствии с потребностями времени и ввести в мир моды", ― говорится в сообщении.

Мероприятие стартовало в особом формате. Девушки и матери в национальных головных уборах, украшенных перьями филина, и традиционных казахских платьях, ездили в общественном транспорте и дарили пассажирам прекрасное настроение, исполняя народные песни.

Основная часть парада продолжила путь по морской набережной. Аксакалы, облачившиеся в традиционные чапаны и такия, демонстрировали выдающийся образ национальной культуры, а школьники придали параду неповторимый стиль своей одеждой с национальными узорами.

Кроме того, общественности были представлены самобытные и современные модели национальной одежды: от головных уборов аже ― кимешек и праздничной одежды до саукеле, одеваемого невестой.